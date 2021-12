Ibrahimovic: «Não preciso da Bola de Ouro para provar que sou o melhor»

Zlatan Ibrahimovic apresentou o seu livro 'Adrenalina' num evento em Milão onde compareceu, entre outras personalidades, Fabio Capello, seu antigo treinador na Juventus. O avançado sueco do Milan, de 40 anos, abordou também os segredos da sua longevidade, bem como o facto de nunca ter ganho a Bola de Ouro."Capello fez-me entender como se trabalha com campeões. Ele não queria respeito, exigia-o. Quando cheguei à Juventus estavam lá o Vieri, o Nedved, o Cannavaro… eu não era ninguém, mas queria tornar-me no melhor", explicou o jogador, citado pelo site 'MilanNews.it'.Sobre a sua longevidade no futebol, Ibrahimovic diz que o segredo é simples. "É uma questão de mentalidade. Treino da forma que jogo. Todos os dias é uma final. Foi difícil quando cheguei ao Milan [da segunda vez], mas criámos um grupo. Criámos uma atmosfera de topo. Depois apareceu a pandemia, mas o staff aqui é fantástico. Já trabalhei com outras equipas na minha carreira, mas aqui é excelente. O grupo está todo focado no mesmo objetivo."O seu empresário, Mino Raiola, disse recentemente que não levava a Bola de Ouro a sério porque Ibrahimovic nunca a ganhou, mas o avançado do Milan tem uma opinião diferente. "A Bola de Ouro é uma coisa boa. Mas não preciso dela para provar que sou o melhor."