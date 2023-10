Ibrahimovic: «O Leão se marcasse aquele golo ao Newcastle era um génio...»

Fiel ao seu estilo, Ibrahimovic voltou a falar de Rafael Leão. No colóquio 'Festival Dello Sport', o ex-avançado do Milan foi questionado sobre aquele que seria um grande golo de Leão frente ao Newcastle, com o jornalista a lembrar Balotelli. Ibra nem deixou terminar a pergunta. "Não, não brinquemos com isso. O Leão se marcasse aquele golo ao Newcastle era um génio, é o único que vê certas coisas. É por isso que o Leão está no campo e o Balotelli nas bancadas", atirou o sueco, sendo depois questionado sobre quem é melhor: Ibra ou Leão? "O Zlatan criou o Leão", respondeu.

O avançado que se retirou em junho falou ainda de Balotelli, antiga promessa que atua nos turcos do Adana Demirspor: "Ele teve tantas oportunidades para explorar e mudar o seu futuro, mas perdeu-as todas." Balotelli, hoje com 33 anos, respondeu nas redes sociais com uma foto a segurar o troféu da Liga dos Campeões pelo Inter, prova que Ibrahimovic nunca conquistou.