Ibrahimovic quer continuar a jogar: «Ainda tenho muito para dar»

Mesmo estando a caminho dos 42 anos (3 de outubro), Zlatan Ibrahimovic não pensa em pendurar as chuteiras. O avançado sueco termina contrato com o Milan no final deste mês, depois de uma época pautada por lesões e em que esteve em apenas quatro jogos."Quero sempre grandes resultados. Este ano disputámos quatro troféus e não ganhámos nenhum. Não foi um falhanço completo, mas as coisas não correram como esperávamos. Trabalhamos 11 meses com o intuito de alcançar algo de especial, quando não acontece é preciso aprender com isso e crescer. Mas queremos sempre uma recompensa, o prémio é o troféu, não o salário", explicou o sueco, em declarações à 'Gazzetta dello Sport'.Depois, falou da sua condição física. "Estou bem. Tenho trabalhado muito, não apenas este ano, no ano passado também. Quando estava lesionado a equipa estava 'curta'. E quando fizeste algo a tua vida toda, sabes o que tens de fazer e não consegues, não ficas bem contigo mesmo. Não consegui encontrar o equilíbrio. A uma dada altura corre tudo bem e de repente, 'bam'. Estes pensamentos rondam a minha cabeça. Mas a minha cabeça é forte, sinto-me como o Super Homem de cada vez que regresso [após uma lesão]. Mas tenho de encontrar um equilíbrio."Quesionado sobre se pretende deixar o futebol, Ibra assegura que não. "Não vou desistir. Mas tem de haver alegria no que se faz. No entando, ainda não cheguei a esse ponto. Penso que ainda tenho muito para dar. Por que pensaria em desistir? Não. Devo continuar a jogar? Penso que sim. Mas tenho de encontrar um equilíbrio porque se não tiveres serenidade e estabilidade na vida, tornas-te numa bomba e as bombas explodem."