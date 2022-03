Ibrahimovic: «Vou jogar até ver alguém que seja melhor do que eu»

Aos 40 anos, Zlatan Ibrahimovic é um dos casos de maior longevidade no futebol ao mais alto nível e arrisca-se mesmo tornar-se num 'case study', especialmente pelo facto de, apesar do avançar da idade, continuar a fazer coisas como se tivesse menos de 30. Ainda assim, tal como todos, o adeus aos relvados aproxima-se, ainda que na mente do avançado sueco não esteja qualquer plano definido para o fazer. E há até uma condição... peculiar."O futuro ainda está para ser escrito. Não o tenho planeado, vamos ver o que acontece. Não quero arrepender-me de ter deixado de jogar e depois dizer que devia ter continuado a jogar e arrepender-me disso para o resto da vida, ao ver que podia ter continuado. Quero continuar a jogar até conseguir. A realidade é que vou jogar até ver alguém que seja melhor do que eu. Por isso ainda estou no ativo", atirou o avançado sueco, à UEFA."Sei que um dia terei de parei e não sentirei a mesma adrenalina. E isto é um problema para todos os jogadores, pois deixas de senti-la e não vais voltar a tê-la noutro lugar, pois já estamos programados. Fazemos a mesma coisa todos os dias. Acordamos, preparamo-nos, treinamos, comemos e descansamos. No dia seguinte é a mesma coisa. Faço isto há 20 anos e tenho a adrenalina vinda disso mesmo. Por isso, quando paras subitamente, não tens nada na agenda, não sentes a mesma adrenalina. Quando isso pára, tens de começar do zero e iniciar algo novo", explicou.