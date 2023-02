Italianos avançam que Chelsea quer Rafael Leão e até promete ajudar com dívida ao Sporting

O jornal italiano 'La Stampa' escreve esta sábado que o Chelsea está interessado em contratar Rafael Leão no próximo verão e que até prometeu ajudar com a dívida de 18 milhões que o avançado tem com o Sporting.O contrato do avançado português com os rossoneri termina em junho de 2024 e o clube tem feito de tudo para garantir a prolongamento do vínculo, mas a verdade é que as partes tardam em chegar a acordo.A dívida do jogador ao Sporting, motivada pela rescisão unilateral em 2018, depois da invasão à Academia, tem sido incluída nas negociações com os rossoneri.O 'La Stampa' avança agora que o Chelsea deu a Rafael Leão garantias específicas relativamente ao assunto, prometendo ajudar no pagamento dos 18 milhões.Os blues já tinham mostrado interesse no internacional português no verão passado e parece que se preparam para voltar à carga dentro de poucos meses.