Italianos avançam que Rafael Leão pode falhar jogo da Champions com o Borussia Dortmund

A imprensa italiana avança esta terça-feira que afinal Rafael Leão pode não recuperar a tempo de defrontar o Burussia Dortmund, a 28 deste mês, na Liga dos Campeões, pois a recuperação do avançado do Milan não foi tão rápida como inicialmente se previa.O internacional português, que falhou os dois últimos compromissos da Seleção, de apuramento para o Euro'2024, sofreu uma lesão muscular no encontro dos rossoneri com o Lecce, na Serie A, saindo do campo a coxear.Leão foi crucial na vitória do Milan diante do PSG (2-1) e a sua ausência constituí um duro revés nos planos do treinador Stefano Pioli para o jogo com os alemães.O clube italiano é atualmente terceiro no Grupo F da Champions, que está muito equilibrado. A duas jornadas do fim, qualquer uma das quatro equipas está em condições de se apurar para os oitavos de final.