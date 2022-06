Italianos dizem que dívida de Rafael Leão ao Sporting complica renovação com o Milan

Eleito o melhor jogador da última edição da Serie A, Rafael Leão está em fase de negociação com o Milan tendo em vista a renovação do seu contrato - que termina em junho de 2024.

De acordo com a informação avançada pelo jornal italiano 'La Gazzetta dello Sport', o avançado internacional português, de 23 anos, e o clube têm a vontade de prolongar o vínculo que une as duas partes por mais anos - ao que tudo indica, até 2027 -, mas o facto de Rafael Leão ter uma dívida de 20 milhões de euros com os leões está a atrasar todo o processo de negociação, que deverá demorar "meses, não dias" até dar-se como finalizada, como dá conta a mesma fonte.

Recorde-se que Rafael Leão foi condenado pelo TAD (Tribunal Arbitral do Desporto), a indemnizar o Sporting em 16.5 milhões de euros por ter rescindido unilateralmente com o clube na sequência da invasão à Academia de Alcochete, um valor que com juros já supera os 20M€. Desde então, o jogador tem 1/5 do seu salário atual no Milan - 1.5 milhões de euros - penhorado, cerca de 300 mil euros, montante que mensalmente é depositado nos cofres dos leões.



Rafael Leão brilhou na última temporada, tendo apontado pelo Milan um total de 14 golos e 12 assistências em 42 jogos realizados pelo Milan, que regressou aos títulos em Itália 11 anos depois da última conquista.