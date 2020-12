Italianos dizem que o AC Milan quer contratar Diogo Dalot em definitivo

Diogo Dalot está emprestado pelo Manchester United ao AC Milan desde o início da época e, de acordo com relatos da imprensa italiana, o atual líder da Serie A pretende contratar o jovem lateral português em definitivo.





Segundo o portal 'Calciomertcato', os rossoneri pretendem iniciar negociações com os red devils para garantir o defesa de 21 anos, mas só irão avançar depois de resolverem dois dossiês internos em termos de renovações: o guarda-redes Donnarumma e o médio Hakan Calhanoglu.Do lado do Manchester United, parece também existir interesse em vender Diogo Dalot de forma a garantir um encaixe financeiro - o português está avaliado, pelo 'Transfermarlk, em 12 milhões de euros -, já que Solskjaer tem dado a titularidade a Wan-Bissaka e tem outros alvos para a mesma posição, como Kieran Trippier, do Atlético Madrid.Até ao momento, Diogo Dalot alinhou em 10 jogos oficiais pelo AC Milan em todas as competições, contabilizando um golo marcado e duas assistências.