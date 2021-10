Jovem avançado do Milan impressiona: 485 golos em 89 jogos

Francisco Camarda tem 13 anos e é já considerada uma das maiores promessas da formação do AC Milan e do futebol italiano. O avançado, que está a cumprir a quinta temporada no clube, já marcou... 485 golos em 89 jogos!





Lui è Francesco #Camarda, un attaccante del 2008 che è al quinto anno in Rossonero.

Si tratta di uno dei bomber più prolifici del paese, se non consideriamo la categoria...



I suoi numeri sono infatti impressionanti: pic.twitter.com/wngWOAcZdT — Sciabolata Morbida (@SciabolataFFP) October 4, 2021

Um 'tweet' de um olheiro italiano, Sciabolata Morbida, detalhou algumas caraterísticas do avançado e tornou-se viral nas redes sociais. Depois disso vários utilizadores partilharam números referentes às três épocas anteriores do avançado que, ainda que possam ser considerados como oficiosos, não deixam de impressionar.Na temporada 2017/18 anotou 247 golos em 40 jogos, seguindo-se 172 golos em 31 jogos (2018/19) e 64 golos em 16 jogos (2019/20). Esta época, a jogar num escalão acima, já faturou por três vezes nas duas primeiras jornadas do campeonato de sub-15. No último fim de semana bisou na visita ao Hellas Verona e deu a vitória ao Milan (2-1).Mesmo tendo em conta que muitos destes golos dizem respeito a contextos competitivos distintos - alguns foram marcados no futebol de 7 -, marcar por 485 vezes em 89 jogos (média de 5,4 golos por jogo)... é obra!