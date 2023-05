Lesão nos adutores deixa Leão em dúvida para a Champions

Rafael Leão, atacante do Milan, está em dúvida para o jogo de quarta-feira com o Inter, respeitante à 1ª mão das meias-finais da Champions, devido à lesão no adutor direito contraída no sábado frente à Lazio, jogo em que esteve apenas 10 minutos em campo.Após a partida, Stefano Pioli, treinador do Milan, não se mostrou muito alarmado com a situação do extremo, mas ainda assim a dúvida mantém-se. "Se o Rafael Leão estiver recuperado, então irá jogar. Caso contrário, também poderemos fazer uma excelente exibição, mesmo sem um grande jogador como ele. Tendo em conta aquilo que ele me disse, não acho que seja uma lesão grave", afirmou o técnico à DAZN.