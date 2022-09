Maldini aponta à renovação de Rafael Leão e alerta: «Não temos nada a ver com o Sporting»

Paolo Maldini, diretor-desportivo do Milan, abordou esta segunda-feira o tema sobre o futuro de Rafael Leão. Em entrevista concedida ao jornal italiano 'Gazzetta dello Sport', o ex-internacional italiano assume que o clube e o avançado português estão em negociações tendo em vista a renovação de contrato do ex-Lille - vínculo que cessa já no final da próxima temporada -, demarcando os rossoneri da dívida de cerca de 20 milhões de euros que Leão tem para com o Sporting após a rescisão unilateral do contrato com os leões no âmbito da invasão à Academia de Alcochete, em 2018.





"O [Rafael] Leão tem uma situação difícil de deriva da transferência dele do Lille, que tem estado a condicioná-lo muito e que fez com que os intermediários tivessem mudado. Mas o Rafa está muito agradecido pelo que fizemos e eu estou interessado em ouvir o que ele tem para dizer. Ele compreende que o caminho que fará nos próximos anos deve passar pelo Milan. Depois haverá uma negociação, mas também sabemos que os bons jogadores devem ser pagos consoante o seu valor. Se a equipa continuar a crescer, Leão terá tudo ao seu dispor para continuar a competir ao máximo. Depois, também não existem jogadores não transferíveis em todas as equipas do Mundo. Se podermos dizer que existe uma boa possibilidade de encontrarmos um entendimento entre ele e o Sporting? Sim, com ele sim. Mas nós não temos nada a ver com o Sporting", atirou.Recorde-se que há uns dias, a imprensa italiana avançou que o internacional luso tem procuradocom o atual campeão italiano.