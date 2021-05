Maldini e a saída de Donnarumma do Milan: «Ele nunca nos desrespeitou»

O guarda-redes titular do AC Milan e da seleção italiana, Gianluigi Donnarumma, em final de contrato com os milaneses, vai deixar o clube transalpino no verão, adiantou o dirigente dos 'rossoneri' Paolo Maldini.

"Temos que mostrar respeito por alguém que deu muito ao AC Milan, ele nunca nos desrespeitou. Os nossos caminhos vão se separar, mas só lhe posso desejar o melhor", avançou a lenda do clube da Lombardia na plataforma Twitch.

Donnarumma, que termina contrato com a AC Milan no final de maio, é um dos guardiões mais desejados do futebol europeu, com várias notícias na imprensa internacional a apontarem clubes como o Barcelona, Real Madrid, Manchester United e Juventus, de Cristiano Ronaldo, interessados na sua contratação.

O AC Milan terminou em segundo lugar a temporada na Série A, atrás do campeão Inter Milão, garantindo assim um 'bilhete' para a Liga dos Campeões pela primeira vez desde a temporada 2013/2014.

"Temos de agradecer a cada um dos jogadores por esta temporada incrível. [Donnarumma] tem sido um líder e muitas vezes nosso capitão", sublinhou Maldini.

Aos 22 anos, Donnarumma, que estreou na formação principal do AC Milan aos 16 anos, é considerado um dos melhores guarda-redes do mundo, e será um dos pilares da seleção italiana para o Euro2020 (11 de junho a 11 de julho).

O sucessor de Donnarumma na baliza dos 'rossoneri' poderá ser Mike Maignan, internacional francês do Lille - que conquistou esta época o título de campeão, com vários jogadores lusos, como José Fonte, Tiago Djaló, Xeka e Renato Sanches, no plantel - segundo tem sido noticiado

Na terça-feira, Mike Maignan terá mesmo estado em Milão a fazer exames médicos e a finalizar os detalhes do contrato com o AC Milan, de acordo com vários órgãos de comunicação social transalpinos.