Maldini tentou levar Messi para o Milan: «Quando soube que poderia ir para Miami fiquei triste»

Lionel Messi surpreendeu meio mundo quando decidiu rumar ao Inter Miami. Mas a história poderia ser bem diferente, já que Paolo Maldini ainda o tentou convencer a jogar no Milan. "É um jogador fantástico. Ainda hoje faz coisas que me deixam surpreendido. Quando soube que poderia ir para Miami fiquei triste. Tentei trazê-lo durante dez dias, mas percebemos que era impossível", revelou o antigo central e ex-diretor para o futebol dos rossoneri, que não conseguiram competir com a oferta dos norte-americanos.No podcast 'Poretcast', Maldini falou ainda de Rafael Leão... com humor à mistura: "É um grande talento, como futebolista... e cantor."