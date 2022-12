Manchester City dobra proposta de renovação do Milan: Rafael Leão com oferta choruda em mãos

Em Itália garantem que o Manchester City intensificou as conversas com o pai de Rafael Leão e que fez uma proposta de 12 milhões de euros anuais em salários, quase o dobro do oferecido pelo Milan na sua proposta de renovação.A 'Gazzeta dello Sport' noticiava ontem que os rossoneri propuseram ao avançado português a extensão do contrato, mediante um salário de 6,5 milhões, mais bónus, mas o 'Tuttomercato' adianta agora que o City apareceu com uma oferta bem mais aliciante.Leão, que aufere atualmente cerca de 1,5 milhões por época, tem contrato com o Milan até junho de 2024 e para o levar para Manchester o City terá de pagar pelo menos 100 milhões.