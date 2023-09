Milan a lamber as feridas

O Milan tentará fazer com que o Newcastle pague a fatura do humilhante revés (1-5) de sábado diante do Inter. "Temos que mudar! Felizmente, a Champions é já amanhã. Daria tudo para alterar o resultado, estou em dívida para com os adeptos", vinca Pioli, que mantém Leão no onze. Já retirado de competição, Ibrahimovic visitou ontem Milanello, centro de estágios do clube, para dar moral ao plantel. "A presença dele foi positiva, todos o adoram!", diz o técnico do Milan.