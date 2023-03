Milan assinala aniversário de Rui Costa e adeptos recordam Maestro: «Poesia em movimento»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Rui Costa celebra esta quarta-feira o seu 51.º aniversário, data que o Milan, clube que o antigo internacional português representou entre 2001 e 2006, fez questão de assinalar, mostrando um dos muitos golos apontados pelo atual presidente do Benfica. "Poesia em movimento", atirou um dos adeptos da equipa, numa publicação que conta com muitos comentários de apoiantes dos rossoneri. Na mesma linha, a UEFA também não deixou a data passar despercebida, publicando um vídeo com alguns dos melhores momentos de Rui Costa.