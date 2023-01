Milan contrata guarda-redes colombiano Devis Vásquez

O Milan anunciou esta terça-feira a contratação do guarda-redes colombiano Devis Vásquez, proveniente dos paraguaios do Guaraní, com o jogador a assinar um contrato de três anos e meio com os campeões italianos.

Em comunicado divulgado no site oficial, o emblema rossonero informou que o guardião, de 24 anos, se vinculou até 30 de junho de 2026, após ter passado três anos ao serviço do clube paraguaio, pelo qual disputou 31 partidas.

O Milan, no qual alinha o internacional português Rafael Leão, tem estado privado do guarda-redes titular, Mike Maignan, desde setembro, quando o francês contraiu uma lesão nos gémeos de uma perna ao serviço da seleção gaulesa.

De resto, o treinador dos rossoneri, Stefano Pioli, admitiu hoje, na antevisão da partida com a Salernitana, para a Liga italiana, que "ainda não há uma previsão para o regresso" de Maignan aos relvados, afirmando que o clube "não quer arriscar uma recaída" do guardião.

Perante a indisponibilidade do francês, a baliza do atual segundo classificado da Serie A tem estado entregue ao romeno Ciprian Tatarusanu, de 36 anos, sendo que a alternativa é o também experiente Antonio Mirante (39 anos).