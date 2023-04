Pioli: «Rafael Leão tem 1,90 metros, nem todos os laterais conseguem lidar com ele»

Um cabeceamento e mais uma incrível arrancada, a fazer lembrar a jogada do golo de Giroud frente ao Nápoles na Liga dos Campeões. Foi com estes dois momentos que Rafael Leão rasteirou o Lecce e deu o triunfo (2-0) ao Milan, que assim pressiona a Roma na luta pela Champions - no próximo sábado encontram-se no Olímpico. Mas, antes, a turma de José Mourinho ainda tem que visitar hoje a Atalanta.

Apesar de contabilizar quatro golos e duas assistências em seis jogos, a verdade é que Rafael Leão não marcava em San Siro desde novembro. "Foi maravilhoso. O treinador tem trabalhado comigo depois dos treinos, pois quer que eu marque mais golos de cabeça. Considera que tenho que tirar mais proveito do meu físico nesse aspeto", disse Leão, que se tornou no segundo português a marcar mais de 10 golos em duas épocas seguidas na Serie A. O outro foi... Cristiano Ronaldo.





"O Rafael Leão tem 1,90 m de altura, nem todos os laterais conseguem lidar com ele fisicamente", disse Pioli, técnico do Milan, que viu Ibra voltar a lesionar-se no aquecimento.

Dany Mota ajuda Monza

Houve muito sotaque português na Serie A, pois Dany Mota também foi crucial na vitória (3-2) do Monza sobre a Fiorentina, marcando o segundo golo numa reviravolta notável após a sua equipa ter estado a perder por 2-0.



Nápoles cheira o título



Está quase! A vitória (1-0) em casa da Juventus deixou o Nápoles cada vez mais perto de se sagrar campeão italiano. Aliás, a festa pode acontecer já na próxima ronda, isto se os napolitanos vencerem e a Lazio perder pontos. As duas equipas estão separadas por 17 pontos quando faltam disputar 21.



Sem o lesionado Mário Rui, o Nápoles foi mais dominador, mas só arrancou o triunfo no tempo de compensação (90’+3), com Raspadori a castigar uma Juve que, pouco antes (83’), viu um golo anulado a Di María devido a uma falta controversa no início da jogada.



Lukaku empurra Inter



Após eliminar o Benfica na Champions, o Inter voltou às vitórias na Serie A frente ao Empoli (3-0), quebrando uma série negra de 5 jogos. Lukaku brilhou com dois golos e uma assistência.