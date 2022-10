Milan disposto a pagar metade da dívida de Rafael Leão ao Sporting para o avançado renovar

A 'Gazzetta dello Sport' noticia esta quinta-feira que o Milan vai formalizar na próxima semana - o mais tardar na quarta-feira - uma proposta de renovação do contrato de Rafael Leão, onde conta incluir uma "ajuda" para pagar a dívida do jogador ao Sporting.Segundo o desportivo italiano, o clube quer segurar o avançado português - que na época passada foi eleito o melhor jogador da Serie A - antes do Mundial do Qatar e vai colocar sobre a mesa um contrato válido por cinco temporadas, com um salário líquido de 5 milhões de euros por época.Como aliciante 'extra', os rossoneri contam informar o jogador e os seus representantes que estão dispostos a ajudar a saldar a dívida com o Sporting em cerca de metade do valor, qualquer coisa a rondar os 9 ou 10 milhões de euros. O remanescente seria pago pelo jogador e pelo Lille, clube para onde o internacional português foi jogar depois de rescindir unilateralmente com os leões, na sequência da invasão da Academia em Alcochete.O Lille, recorde-se, assinou com o avançado a 1 de agosto de 2018, garantindo na altura o seu diretor-geral, Marc Ingla, que não haveria qualquer risco de indemnização ao Sporting, que mais tarde (2020) veria o TAD (tribunal português) dar razão aos leões. O valor da indemnização foi fixado nos 16,5 milhões, mas nesta altura, com juros de mora, já ultrapassa os 20 milhões.Apesar desta resolução do TAD, o Sporting ainda aguarda pela DRC (Câmara de Resolução de Disputas) da FIFA, que vai determinar o montante final a ser pago pelo jogador, após o TAS (tribunal arbitral suíço) ter devolvido o processo precisamente à DRC. Em maio, o Tribunal de Milão confirmou a penhora de 20% do ordenado do avançado (300 mil euros/mês), indeferindo o recurso interposto pelos seus advogados.