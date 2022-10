Milan e advogado de Rafael Leão estiveram ontem reunidos

O Milan reuniu-se ontem com o advogado francês de Rafael Leão, Ted Dimvula, tendo em vista a renovação do contrato do avançado português, o qual expira em 2024. O encontro ocorreu na Casa Milan, durou cerca de uma hora, não contou com o pai do jogador [António] e, segundo a Gazzetta dello Sport, finalizou sem fumo branco. No entanto, o clube italiano [representado por Paolo Maldini e Frederic Massara, diretor técnico e diretor de futebol, respetivamente] terá ficado moderadamente otimista quanto ao êxito da operação.

Peça fundamental neste processo, o progenitor de Rafael Leão não esteve presente na Casa Milan [deixou a cidade Milão durante a manhã], mas terá debatido o assunto na noite de segunda-feira com Frederic Massara. Onde? Na Grande Gala do Calcio, que se realizou em Milão e consagrou Rafael Leão como Jogador do Ano da Serie A. O próprio diretor de futebol do Milan deu conta da conversa. "A renovação? Estamos confiantes, queremos estabilizar a equipa ao mais alto nível. Vamos tentar arranjar uma solução e ficar muito tempo com o jogador. O pai dele está aqui hoje e falaremos com ele durante o jantar", vincara.

O processo continuará nas próximas semanas, pretendendo o Milan que o mesmo se resolva antes do Mundial, cujo arranque está agendado para 20 de novembro. Rafael Leão exigirá um salário avultado (5 a 7M€ líquidos) e o pagamento da dívida ao Sporting, a qual era inicialmente de 16,5M€ mas já superou os 20M€ devido aos juros. Este será, aliás, o principal obstáculo do processo.