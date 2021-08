Milan entra na corrida por Bernardo Silva

Depois de Atlético Madrid, Tottenham e Arsenal surge mais um pretendente europeu para Bernardo Silva, mas desta vez vindo de Itália. É que o Milan, segundo reporta o 'Daily Star', está interessado na contratação do internacional português e disposto a oferecer cerca de 52 milhões de euros, valor próximo aos 50 M€ que os citizens pagaram, em 2017, ao Monaco.





O acordo começaria, segundo a mesma fonte, com um empréstimo de dois anos, pelo qual o Milan pagaria 17 M€, acrescentando posteriormente o restante valor, cerca de 35 M€, para garantir os serviços do jogador de forma permanente.Recorde-se que Bernardo Silva, que foi titular na vitória dos citizens deste sábado frente ao Norwich (5-0) , tem vindo a perder espaço no emblema inglês e prevê-se que a tendência continue após a chegada de Jack Grealish.