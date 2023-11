Milan entra na corrida por médio sérvio: tem 17 anos e deslumbra os olheiros de meia Europa

A imprensa italiana avança que o Milan fez uma proposta ao jovem prodígio Matija Popovic, um médio de apenas 17 anos que tem vindo a deslumbrar os olheiros dos grandes clubes europeus.Popovic tem contrato com o Partizan Belgrado até 31 de dezembro desde ano e foi excluído da equipa há 7 meses, por se ter recusado a renovar o vínculo.A recusa do médio em prolongar o contrato prende-se com o interesse de grandes clubes, como Barcelona, Bayern Munique, Borussia Dortmund e Leipzig que, segundo o site 'calciomercato', já fizeram aproximações ao jogador.A imprensa italiana garante que Geoffrey Moncada, o diretor de scout dos rossoneri, encontrou-se no início da semana com o pai do jogador, tendo colocado em cima da mesa um contrato válido por cinco temporadas.