Milan leva nega por Diogo Dalot

Não! Esta foi a resposta do Manchester United quando o Milan lhe propôs que prolongasse o empréstimo de Diogo Dalot, lateral português que se valorizou bastante no Europeu.





O jogador, de 22 anos, esteve cedido ao clube italiano em 2020/21, mas o emblema inglês rejeitou a repetição do cenário, só aceitando desfazer-se do jogador a título definitivo. Embora não tenha desistido da captura de Dalot, o Milan já começou a estudar outras hipóteses, surgindo no topo da lista Aurier e Odriozola.