Notícia Record: Rafael Leão já renovou com o AC Milan

Está fechado e assinado o acordo que faz de Rafael Leão jogador do AC Milan até ao verão de 2028. O futebolista reuniu-se ontem ao início da tarde com os responsáveis rossoneri e passou para o papel o acordo que tinha sido estabelecido pelos seus advogados durante o fim-de-semana. Um acordo que previa a prorrogação do vínculo contratual por mais quatro temporadas e um rendimento anual a rondar os 7 milhões de euros, mais dois milhões de prémio de assinatura. Porém, ao queconseguiu apurar, o salário do futebolista fica um pouco abaixo do inicialmente previsto.Seja como for, aquele que foi eleito o melhor jogador da Serie A na temporada 2021/22 vai continuar ligado ao emblema milanês, colocando um ponto final nas especulações que marcaram os últimos meses e que colocavam o internacional português na rota de clubes como o Real Madrid ou o Chelsea, entre outros. De referir que, na cerimónia de assinatura do contrato, Rafael Leão esteve acompanhado pelo pai, António, desconhecendo-se se Jorge Mendes se deslocou a Milão, com o objetivo de desbloquear a situação.Lesionado, o atacante formado no Sporting tenta agora recuperar fisicamente, com o objetivo de dar o seu contributo à equipa de Stefano Pioli no encontro da segunda mão da meia-final da Liga dos Campeões - depois da derrota na primeira mão (0-2) frente ao Inter Milão.