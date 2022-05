O calvário de Ibrahimovic: treina uma vez por semana e só pode jogar 10 minutos por partida

A idade e as lesões continuam a não dar tréguas a Zlatan Ibrahimovic. Quem o avança é a 'Sky Italia', que explica que o avançado está a seguir um "plano muito restrito" de treino devido às dificuldades que tem passado.De acordo com a mesma fonte, o sueco, de 40 anos, só treina com os restantes colegas uma vez por semana, e tem ordens para, por jogo, apenas estar em campo durante 10 minutos. De resto, Ibrahimovic trabalha os pormenores táticos com o grupo, mas as dificuldades no joelho esquerdo, que continuam mesmo depois de ter sido sujeito, em 2021, a uma artroscopia, obrigam a um esforço físico reduzido.Recorde-se que Ibrahimovic chegou ao Milan em janeiro de 2020 a custo zero, proveniente do LA Galaxy.