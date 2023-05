O 'convite' a Mbappé, o 'engraçadinho' da Seleção e o 'mano' Ibrahimovic: Rafael Leão abre o livro

'The Residency' é a nova rede social dos futebolistas. João Félix, Enzo Fernández, Aubameyang, Pedri e Cancelo são alguns dos nomes que se juntaram à app que promove a conversa entre fãs e jogadores, em formato de conversa de texto. Rafael Leão aproveitou o domingo de recuperação da lesão, que contraiu no jogo de sábado do Milan frente à Lazio (2-0) , para conversar com aqueles que o acompanham, e fez questão de esclarecer: "a minha lesão não preocupa, volto em breve. Estou otimista".Quando foi perguntado sobre o melhor jogador que encontrou na carreira, o internacional português garantiu: "Mbappé. Devia vir para o Milan. Já é adepto da equipa", escreveu com risos.Quanto a Portugal e portugueses, além de afirmar que Cristiano Ronaldo é o seu ídolo, deixou também elogios a Félix: "É um craque, ele pensa mais rápido do que os outros jogadores". Mas não fica por aí, pois também deu o prémio de mais engraçado da seleção a… Nuno Mendes.Rafael Leão falou ainda sobre o momento mais inesquecível da carreira - o Scudetto com o Milan em 2021/2022 - ou o estádio de sonho que nunca visitou: Santiago Bernabéu. E por fim algumas palavras a Zlatan: "Uma lenda… é como um irmão mais velho e espero voltar a fazer uma assistência como antes".