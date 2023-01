Marco Conterio, jornalista italiano do 'TuttomercatoWeb'

Rafael Leão tem contrato com o Milan até 2024 e as conversas para a renovação duram há alguns meses. Afinal, o que se passa?falou com Marco Conterio, jornalista italiano especializado em mercado de transferências. "É uma questão de dinheiro. O dinheiro que tem de ser pago ao Sporting por causa da transferência para o Lille, por exemplo. Reforço que é uma questão de dinheiro e de agentes. Estão demasiadas pessoas envolvidas: Jorge Mendes; o pai de Rafael Leão e o advogado", atira o editor do ‘Tuttomercato’, à margem da ‘Winterleague’, convenção de futebol na Turquia que também conta comcomo participante.E por falar em dinheiro, o processo envolve mesmo uma quantia acima do habitual. "O Milan vai ultrapassar o tecto salarial por causa de Rafael Leão. O clube paga no máximo 4,5 milhões de euros por ano - valor que irá pagar a Bennacer na renovação feita agora - e a Rafael Leão pagará 6,5 M€ mais 1,2 M€ em bónus. A confirmar-se, será o jogador mais bem pago do plantel. Além da reação dos outros jogadores, o clube precisa de ter atenção ao fair play financeiro. Digamos que o Milan vai ter de ir às poupanças no banco para a renovação de Rafael Leão", acrescenta Marco Conterio.E, apesar de ser um processo complicado, o final feliz estará perto de acontecer. "Vai haver uma reunião na próxima semana, ou na próxima. Isto não significa que Rafael Leão vá renovar para ficar no Milan. Sabemos como o mercado funciona e, por vezes, trata-se de uma forma mais confortável do clube vender o jogador", defende o jornalista.Rafael Leão foi associado ao Chelsea e Manchester City e com uma transferência estimada em 120 milhões de euros.