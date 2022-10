O 'recado' de Stefano Pioli a Rafael Leão: «Crescimento dele ainda não acabou»

Nas palavras de Stefano Pioli, a pesada derrota frente ao Chelsea já está "arquivada" (3-0) . O treinador do AC Milan assume os erros frente aos blues no jogo da Liga dos Campeões e espera agora uma resposta da sua equipa já no jogo deste sábado com a Juventus (17 horas)."Estamos conscientes de que não jogámos como sabemos. Há o desejo e a determinação de mostrar que somos uma equipa diferente", atirou.O técnico confessa que os jogos com a Juventus "têm sempre um peso especial" e aproveitou uma questão sobre De Ketelaere para deixar uma mensagem a Rafael Leão: "O crescimento dele ainda não acabou. Não está satisfeito e há muitas coisas que podemos trabalhar em conjunto."