Oficial: Rafael Leão renova pelo Milan

O Milan oficializou, esta sexta-feira, a renovação de Rafael Leão até 2028."O AC Milan tem o prazer de anunciar que Rafael Alexandre da Conceição Leão renovou contrato com o clube até 30 de junho de 2028", pode ler-se no comunicado do clube italiano.O avançado português prolonga assim o seu vínculo aos rossoneri, onde chegou em agosto de 2019. Desde aí, Leão apontou 41 golos e contribuiu com 36 assistências em 162 jogos, além de ter sido nomeado, na temporada 2021/22, o melhor jogador da Serie A.A imprensa italiana avança ainda que a cláusula de rescisão do internacional português sobe agora para os 175 milhões de euros, e que este passará a ganhar, tal como já era conhecido, 7 milhões de euros anuais incluindo bónus.