Paolo Maldini confirma: Milan muito perto da renovação com Rafael Leão

Não é apenas um rumor. O futuro de Rafael Leão está mesmo muito perto de ficar definido e passará por uma continuidade no AC Milan. A revelação foi feita esta noite, antes do dérbi com o Inter, pelo diretor técnico Paolo Maldini, numa declaração na qual confirmou que o entendimento está muito perto de ser alcançado."Vamos apenas dizer que estamos muito perto e que isto é o que o clube e o jogador pretendem. Não foi fácil, houve imensos problemas técnicos e coisas do passado também", declarou à Amazon Prime Italia o diretor dos milaneses, numa alusão clara à compensação devida ao Sporting pela rescisão unilateral do contrato após a invasão à Academia.Quem também falou de Leão antes do jogo foi o técnico Stefano Pioli, no caso para explicar a ausência do português . "O teste físico não deu certo. Ele ainda tinha dores e não pode jogar. Por isso vamos utilizar outras características. Se jogarmos como uma equipa sólida, com bola, podemos jogar o nosso jogo da melhor forma possível".