Paolo Maldini: «Modric é perfeito para o Milan, mas..»

Paolo Maldini, diretor desportivo do AC Milan, falou sobre o mercado de transferências e assumiu que os rossoneri estão atentos ao mercado para contratar um médio e os rumores Itália indicam que o clube está pronto para avançar por Modric, caso o Real Madrid o pretenda vender. No entanto, Maldini que até já se reuniu com Florentino Pérez, presidente dos merengues, neste defeso adiantou que não falaram sobre o jogador croata.





"Nunca negociamos o Modric e disse isso ao Giampaolo (treinador AC Milan). Estamos à procura de bons jogadores jovens e de alguns mais experientes", revelou na conferência de imprensa de apresentação de Theo Hernandez, defesa-esquerdo contratado ao Atlético Madrid, e Rade Krunic, médio oriundo do Empoli.O ex-internacional italiano ainda referiu que o clube está atento ao mercado, mas que não pretende entrar em grandes euforias, nem precipitar-se nas contratações. "Temos necessidades em algumas posições, mas jogadores de qualidade são muito caros. Saíram quatro médios, por isso vamos ter de investir nessa posição. Parece que estamos a ficar para trás, mas o mercado só fecha a 2 de setembro. Não temos pressa. O plantel vai ser bem montado", sublinhou.