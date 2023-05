Paolo Maldini: «Quando Rafael Leão chegou disse-lhe que jogava para o seu Instagram»

Paolo Maldini, diretor desportivo do AC Milan, participou no podcast 'Muschio Selvaggio' onde falou de inúmeros temas nomeadamente sobre a chegada de Rafael Leão ao clube, na época 2019/20."Veio para Milão depois de ser suplente no Lille. Quando ele chegou disse-lhe que jogava para o seu Instagram, porque publicava vídeos de jogadas e remates muito bonitos mas depois naquela época só marcou dois golos. Felizmente, ajudámo-lo a mudar a sua mentalidade", revelou o diretor.Maldini teceu ainda elogios ao português numa fase em que a renovação do contrato está acordada mas ainda não foi oficializada."É um talento louco! É bonito de se ver, é único. Tem tudo o que precisa para se tornar num jogador de topo", acrescentou.