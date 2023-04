Pioli assume: «Rafael Leão foi o jogador que mais vezes esteve no meu gabinete...»

Stefano Pioli revelou esta sexta-feira, na antevisão ao duelo com a Roma, ter uma relação bastante forte com todos os seus jogadores, assumindo até que, para si, os jogadores são como filhos. Em especial Rafael Leão, avançado que orienta desde que o português chegou, em 2019/20."Para mim os meus jogadores são como se fossem meus filhos. Penso neles de manhã até à noite, provavelmente até quando estou em casa... Falo imenso com eles e oiço-os, porque são miúdos com uns 20 anos que têm os seus problemas. O Leão é o jogador que esteve mais vezes no meu gabinete nos últimos anos e, por isso, a nossa ligação é um pouco mais forte", assumiu o técnico.Talvez por isso, Pioli aparenta ser compreensivo com a fase menos fulgurante que o avançado chegou a ter em determinado momento da época. "Ao longo de uma temporada um jogador não consegue estar sempre a 100%. Agora está bem fisica e mentalmente. As boas exibições dão-te coragem e entusiasmo. Esperamos imenso dele", declarou o técnico.Rafael Leão tem até ao momento 12 golos e 7 assistências esta temporada, estando a viver provavelmente a sua melhor fase em 2022/23.