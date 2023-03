Pioli defende Rafael Leão e deixa conselho: «Que fique perto daqueles que gostam dele»

Sem marcar há dois meses, Rafael Leão atravessa um dos períodos menos positivos desde que está no AC Milan, mas isso não abala a confiança que no clube rossoneri têm na sua capacidade. Esta sexta-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com a Udinese, marcado para sábado, Stefano Pioli deixou isso mesmo bem claro e até aproveitou para deixar o avançado português um conselho."O Leão tem treinado bem, é calmo e determinado em tentar melhorar as performances. Estou certo que ele é e continuará a ter um papel importante na nossa estrutura ofensiva porque, mesmo quando não marca, continua a levar os adversários consigo. Não nos importamos com o que dizem de fora. Aconselhei-o a ficar perto daqueles que gostam dele, como sucede aquilo em Milanello. Não está deprimido, mas está determinado. Esperamos que marque golos, mas é importante para a equipa mesmo quando não os faz", declarou o técnico.