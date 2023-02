Pioli deixou Rafael Leão no banco: «Não me arrependo, voltarei a fazer o mesmo nos próximos jogos»

Lautaro Martínez agravou a crise do Milan ao marcar o golo da vitória (1-0) do Inter no Derby della Madonnina. Se a continuidade de Stefano Pioli ao leme dos rossoneri já estava periclitante... mais tremida ficou. O Milan sofreu a quarta derrota seguida, somou o sétimo jogo sem ganhar e caiu agora para o 6.º lugar da Serie A.Pioli alterou o figurino do Milan para 3x5x2 e relegou Rafael Leão para o banco. Resultado? O Milan foi completamente dominado e finalizou a 1ª parte sem qualquer remate. Fez o primeiro aos 58 minutos... e desenquadrado. Com Roberto Martínez, novo selecionador de Portugal, a assistir na tribuna, Rafael Leão entrou aos 55 minutos, mas esteve pouco inspirado e viu um amarelo aos 62, por ter deixado Barella a sangrar do nariz."Porque joguei em 3x5x2 e deixei Rafael Leão no banco? Porque precisava de mais gente no meio-campo. Não me arrependo, voltarei a fazer o mesmo nos próximos jogos! Rafael Leão tem imenso potencial, mas precisa de estar mais ativo ao longo do jogo", assinalou Pioli.