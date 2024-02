Pioli e a parceria entre Theo e Rafael Leão: «Na ala podem sentir-se, cheirar-se e beijar-se...»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Milan levou este domingo a melhor sobre o Nápoles (1-0) , num jogo em que o único golo foi apontado por Theo Hernández, habitual companheiro de Rafael Leão - que fez a assistência - na ala esquerda dos rossoneri mas que ontem atuou na zona central da defesa. No final da partida, o treinador Stefano Pioli falou sobre a necessidade dessa alteração tática e acabou por elogiar a parceria entre o francês e o português de uma maneira... peculiar."Por necessidade, o Theo colocou-se à disposição para jogar a central e, na minha opinião, fê-lo muito bem. Na ala, eles podem sentir-se, cheirar-se, conhecer-se melhor, beijar-se... Eu também os quero beijar quando marcam (risos). O Theo tornou-se um líder desta equipa. Os jogos que fez como central fizeram-no perceber o quanto pode estar mais atento e ativo na fase defensiva. Tem um grande potencial", referiu o técnico, citado pelo 'Tuttosport'.Refira-se que o Milan é 3.º classificado da Serie A à 24.ª jornada, com 52 pontos. O Inter, que lidera a competição, tem 60 com menos um jogo disputado.