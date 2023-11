Pioli enfrenta crise milanesa

Após uma série de três jogos sem ganhar – e apenas uma vitória nos últimos cinco... –, o Milan recebe hoje a Udinese com o objetivo de mudar as coisas. "Nunca tive um grupo coeso, determinado e disponível como este. Nem mesmo na época em que fomos campeões", atirou Stefano Pioli. "É normal que seja criticado por não ter ganho as três últimas partidas. É justo. Tivemos três duelos com rivais diretos e não conseguimos vencer nenhum deles. Temos que elevar o nível", concluiu o técnico do Milan, que conta com Rafael Leão para dar a volta à situação.

Mau tempo preocupa

Com sete mortos confirmados e pelo menos duas pessoas desaparecidas, o mau tempo pode levar ao adiamento do Fiorentina-Juventus de amanhã, pois a região de Florença é uma das mais afetadas. Todos os jogos das camadas jovens foram cancelados.