Pioli sobre Rafael Leão: «Demos-lhe tempo e liberdade para cometer erros»

Diante do Inter Milão, o AC Milan conseguiu uma importante vitória por 3-2 e bem pode agradecer ao talento de Rafael Leão pelos 3 pontos. O português marcou dois golos e ainda assistiu, foi decisivo e, no final, mereceu elogios que já são coisa habitual para os lados de San Siro."De forma a evoluir, tens de ter talento e inteligência. O Leão tem ambas as coisas. Demos-lhe tempo e liberdade para cometer erros, de forma a que possa aprender. Naturalmente, sempre que o colocamos numa situação de um para um, ele é uma arma importante. É um jogador com uma linguagem corporal que pode confundir as pessoas, mas garanto-vos que ele sabe qual é o seu potencial e está com muita vontade de aprender", elogiou o técnico Stefano Pioli.