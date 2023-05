Pioli torce pela recuperação de Rafael Leão: «Esperemos que esteja pronto»

Baixa de peso do dérbi desta noite diante do Inter Milão, Rafael Leão foi ausência sentida no terreno de jogo e, após a partida, que terminou numa derrota do AC Milan por 2-0 , o técnico Stefano Pioli assumiu desejar que o português esteja apto para dar o seu contributo na próxima semana."Veremos. Ele não estava em condições para jogar hoje. Temos seis dias pela frente e esperemos que esteja pronto", declarou o treinador do AC Milan, que esta noite viveu uma noite tudo menos fácil sem o contributo da sua principal figura.Do banco, Pioli viu a sua equipa perder por 2-0, depois de uma primeira parte menos bem conseguida. Ainda assume ter visto algo melhor na etapa complementar, mas não foi suficiente. "Foi um facto que o Inter jogou melhor na primeira parte e marcou dois golos. O Milan esteve melhor na segunda parte e não marcou. Isto é o futebol a este nível. O Inter teve mais qualidade e foi mais eficaz na primeira parte, ao passo que, do nosso lado, cometemos muitos erros. Até ao minuto 17, o Inter não tinha sequer entrado na nossa área, depois marcaram no primeiro canto. Claramente devíamos ter estado mais concentrados. Queríamos um resultado diferente, mas temos de continuar a acreditar, porque um incidente pode mudar tudo na segunda mão", assumiu.