Pulisic destaca-se na estreia do Milan

O Milan parte hoje rumo aos EUA, onde já estão em estágio alguns dos principais clubes europeus, depois de ter feito ontem o primeiro ensaio da pré-época. Ainda sem Rafael Leão - o português só voltou ao trabalho na quarta-feira –, o destaque da partida com o Lumezzane (7-0) foi a integração dos reforços Pulisic e Loftus-Cheek no onze. O norte-americano assumiu protagonismo, com excelentes pormenores, apesar de não ter marcado. Pobega e Colombo bisaram, com Messias, Luka Romero (médio argentino de 18 anos que é outro dos reforços) e Zeroli completaram a goleada. Após o jogo, Stefano Pioli anunciou os convocados para a digressão, deixando Rebic, Origi, Caldara, Lazetic e Ballo-Touré de fora.

Mourinho na expectativa

Já a Roma viaja na próxima semana para o Algarve, onde voltará a realizar o estágio de pré-época. Antes, José Mourinho realiza hoje o segundo teste, frente ao Latina, num verão em que o técnico português continua a desesperar por reforços. Para já, chegaram apenas Aouar (ex-Lyon) e Ndicka (ex-E. Frankfurt), ambos a custo zero, e os emprestados Diego Llorente e Kristensen (ex-Leeds).



As restrições do Fair Play Financeiro da UEFA complicam a missão de Tiago Pinto, obrigado a arranjar soluções de qualidade sem gastar o mesmo que os rivais. Scamacca (West Ham) e Morata (At. Madrid) são prioridades para o ataque, mas o clube precisa de vender para poder investir.