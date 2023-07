Pulisic oficializado no Milan

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Milan anunciou a contratação de Christian Pulisic através das redes sociais. O internacional norte-americano deixou o Chelsea a troco de 22 milhões de euros e assinou contrato até 2027, com mais um ano de opção, tornando-se assim colega de Rafael Leão em San Siro.Pulisic, de 24 anos, marcou 26 golos em 145 jogos ao serviço do Chelsea nas quatro temporadas em que esteve ao serviço do clube.