Rafael Leão à 'Rolling Stone': «Ibrahimovic ouviu a minha música e disse para me focar no futebol»

Rafael Leão está habituado ver-se nas capas dos jornais desportivos, mas a paixão pela música 'levou-o' também até às páginas da revista 'Rolling Stone'. O craque português do Milan - que adotou o nome artístico 'Way 45' - lançou um álbum em 2021 intitulado 'Beginning' e prepara-se para ver nascer um segundo - "My Life In Each Verse" - no final deste ano.A prestigiada revista norte-americana falou com o craque português sobre a sua incursão pelo 'rap' e sobre os seus planos de futuro no que à música diz respeito. Um futuro que, para Zlatan Ibrahimovic, ficava já por aqui..."Sempre houve música em minha casa enquanto crescia, o meu tio era DJ e o meu pai também costumava cantar. Vem daí. Era hip-hop, identificava-me com a mensagem das músicas sobre crescer no bairro", começou por referir Rafael Leão, explicando depois a sua incursão pelo rap: "Sempre quis fazer algo no mundo da música, é uma forma de me exprimir porque sou muito tímido. Não mostro as minhas emoções e sentimentos... Mas através da música posso fazer isso, é um outro mundo para mim."Para já a música é apenas um 'hobby'. "O meu empresário, o Leandro, criou uma editora e estou a tentar encontrar novos artistas para fazer algo bom, porque há muito talento musical em Portugal. Mas muitos artistas não conseguem aceder a um estúdio porque não têm dinheiro. Queremos criar esse espaço e dar-lhes uma oportunidade."O avançado falou também do seu segundo álbum, 'My Life In Each Verse', que sai no final do ano. "Em duas ou três canções falo de mim e da minha vida. Porque eu era um miúdo do bairro, numa cidade pequena, com o sonho de ser uma super estrela. Quando crescia e lutava não acreditava que tudo isto fosse acontecer."Rafael Leão já mostrou as suas canções aos companheiros do Milan: "Sim, eles ouviram. Alguns riram, mas outros apoiaram-me. Quem riu? O Zlatan Ibrahimovic riu. Riu-se e disse-me para em vez da música focar-me no futebol. Mas os restantes disseram para continuar..."Mas o avançado nem pondera escolher entre futebol e música: "O futebol deu-me muito e adoro", referiu, explicando que criou um "pequeno estúdio" de gravações em casa. "Comprei algumas coisas, como um microfone, tenho um Macbook e colunas. Posso gravar e fazer misturas. É um bom conjunto."