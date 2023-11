Rafael Leão aumenta lista de lesionados no Milan e Pioli desespera: «Não pode ser só azar»

Stefano Pioli está desesperado com a quantidade de lesões que esta época têm afetado o plantel do Milan. No jogo de ontem com o Lecce, onde os rossoneri não foram além de um empate, o treinador viu a sua equipa sofrer mais duas baixas, primeiro Rafael Leão saiu a coxear, aos 8 minutos, depois foi Davide Calabria a queixar-se também de um problema muscular.A época ainda nem vai a meio e os jogadores do Milan já sofreram 22 lesões, 16 delas musculares. "A verdade é que temos muitas lesões deste tipo [musculares] e honestamente não consigo explicar isto", considerou o treinador."Nesta altura não pode ser apenas azar. A jogar com esta frequência, os níveis de stress físico e mental elevam-se e isso pode afetar os jogadores", acrescentou Pioli.Silvio Berlusconi criou há décadas o Milan Lab, com a intenção de monotorizar os jogadores individualmente e prevenir lesões musculares.Em Itália há quem atribua este elevado número de lesões aos métodos de treino da equipa técnica de Pioli.