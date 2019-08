Rafael Leão despede-se do clube que o recebeu "num momento difícil"

Eis o momento da despedida. Oficializado, esta quinta-feira, como o mais recente reforço do AC Milan para as próximas cinco temporadas, Rafael Leão aproveitou para dirigir-se aos adeptos do Lille, clube que representou na última época.Através das redes sociais, o internacional sub-21 português aproveitou para agradecer ao clube e aos adeptos pela forma como foi recebido pelo emblema francês, após um "momento difícil" na sua carreira. Relembre-se que Rafael Leão rescindiu unilateralmente o contrato com o Sporting, após a invasão à Academia de Alcochete."É com grande tristeza que digo adeus a este grande clube, que me recebeu de braços abertos quando eu estava a atravessar um momento difícil. Deram-me a oportunidade de mostrar o meu futebol. Irei estar sempre a apoiar-vos, onde quer que esteja, porque irei carregar este clube para sempre no meu coração. Quero agradecer ao clube e a todos os adeptos que me apoiaram desde o princípio, espero que surpreendam o mundo inteiro neste retorno à Liga dos Campeões, assim como fizemos no último campeonato. Agradecer-vos não chega", escreveu o agora avançado do AC Milan.