Rafael Leão e a Arábia Saudita: «Champions vale mais do que um salário de 10 milhões»

Apesar de ter apenas 24 anos, Rafael Leão tem-se afirmado cada vez mais como a principal figura do AC Milan, clube que inclusive ajudou a chegar às meias-finais da Liga dos Campeões na temporada passada. Em entrevista à GQ, o internacional português falou sobre essa chegada dos rossoneri às 'meias' e apontou à conquista da maior prova de clubes europeia."Acho que o clube está no bom caminho. Agora o objetivo deve ser continuar a subir, continuar a somar, continuar a ser forte. Tenho a certeza que o Milan em breve vai voltar a levantar uma taça da Liga dos Campeões, que ambicionamos. Falo por mim, sou jovem, sou um jogador que quer ganhar grandes coisas, acho que a Liga dos Campeões é o sonho de qualquer jogador e estamos a trabalhar nesse sentido", vincou.As exibições do atacante português fazem com que os rumores relativamente a mudanças de clube surjam de forma natural. No entanto, Rafael Leão garantiu que atualmente o seu foco está em vencer títulos importantes nos rossoneri e que uma mudança para outro campeonato está fora de questão para já: "Nunca podes dizer que não, mas estou num clube que me recebeu bem, acabei de renovar, se tivesse em mente a saída não renovaria (…), estou concentrado em conquistar coisas grandes nos próximos dois ou três anos no Milan."Questionado concretamente sobre uma transferência para o futebol saudita, que tem atraído vários craques do futebol mundial pelos altos salários oferecidos, Leão desvaloriza a parte financeira e garante que prefere continuar na europa. "ainda não conquistei nada de relevante para sair para um campeonato [Arábia Saudita] assim. Atualmente o dinheiro tem falado mais alto, mas a Champions League significa muito mais para mim do que um salário de 10 milhões, por exemplo", garantiu.No final, Leão admitiu que "talvez" pudesse um dia voltar ao campeonato português, referindo o regresso ao Sporting como opção.