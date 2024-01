Rafael Leão e a relação com Ibrahimovic: «Quando jogava mal, lá vinha ele falar comigo...»

Desde 2019 no Milan, Rafael Leão passou de um jovem desconhecido a referência da equipa. Campeão italiano em 2021/22, época em que foi eleito melhor jogador da Serie A, o português recordou, em entrevista à 'Sky Sports', os primeiros tempos em Milão e a ajuda de Zlatan Ibrahimovic para a sua afirmação."Quando jogava bem não me dizia nada. Mas quando jogava mal... lá vinha ele falar comigo e começava: 'Rafa...'. Era uma pressão positiva, percebia que tinha muito carinho por mim e queria ajudar. Os conselhos dele ajudaram-me muito e ainda bem que vai regressar [como conselheiro]. É uma pessoa fundamental para o Milan", sublinha.Não menos importante é o papel de Stefano Pioli, técnico do Milan, de quem fala como se de um pai se tratasse. "Ligava-me a perguntar como estava a minha família, se eu precisava de alguma coisa, sobre a forma como estava a jogar. A nossa relação tornou-se quase como entre um pai e um filho. Ajudou-me a crescer como homem e a assumir as responsabilidades. Diz-me sempre a coisa certa, sem rodeios. É isso que preciso, que me falem de forma direta... não vale a pena estarem meia hora a falar comigo", conta, rematando: "Sempre que entro em campo tento retribuir a confiança que ele me dá."À entrada para a segunda metade da época, o Milan está no 3.º lugar da Serie A (a 9 pontos do líder, Inter) e caiu da Liga dos Campeões para a Liga Europa. Algo que não retira ambição ao avançado de 24 anos."O campeonato é longo e é quase proibido escorregar. Perdemos alguns pontos, em jogos muito disputados, mas a equipa está melhor do que no ano passado [terminaram no 4.º lugar]. As últimas vitórias elevaram a moral do grupo e queremos vencer algo importante esta época", refletiu sobre a Serie A, ao mesmo tempo que assume querer vencer a Liga Europa: "O Milan nunca ganhou a prova e eu, e os meus colegas, gostaríamos de entrar na história. Sim, queremos ganhar."Esta época, frente ao Hellas Verona, Rafael Leão estreou-se no papel de capitão e assume estar pronto para tal responsabilidade. "O treinador disse que tinha a confiança de todo o plantel. Fiquei orgulhoso. Estou aqui há muitos anos e é algo que me faz feliz, espero ser capitão mais vezes", lançou o português, feliz pela renovação com os rossoneri que assinou no verão passado: "A direção sabia que eu queria ficar, pelo menos mais um ano, pelo projeto e para mostrar o que valia. Foi só uma questão de resolver burocracias."