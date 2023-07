Rafael Leão e as contratações sonantes da Arábia Saudita: «O Cristiano tinha-me dito...»

Rafael Leão assumiu não estar totalmente surpreendido com as recentes contratações feitas por clubes sauditas, até porque tinha recebido um 'aviso' de Cristiano Ronaldo. A revelação foi feita pelo avançado do AC Milan no mais recente vídeo partilhado na rede social YouTube, onde responde a algumas perguntas dos seus fãs."Estou surpreendido... Não estou surpreendido... Mais ou menos! Porque falei com o Cristiano sobre o campeonato, quando jogámos com o Inter [Supertaça de Itália, em janeiro] e ele disse-me 'em breve irão vir grandes jogadores para aqui'. Ele soube de algumas notícias. Então eu já estava mais ou menos mentalizado que o mercado árabe iria revolucionar-se, porque eles têm poder financeiro muito grande. E o Cristiano disse-me também que a Liga irá tornar-se muito forte. Com as contratações que se estão a ver, acho que vai tornar-se numa liga muito interessante", disse o avançado.Leão abordou ainda a saída de Sandro Tonali para o Newcastle e mostrou alguma tristeza. "Era um jogador importante para nós, não esperava que saísse. Fez a diferença no meio campo e via-o como um herdeiro do Gattuso, porque sempre foi milanista. Via-o no clube por muitos anos", assumiu.