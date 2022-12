Rafael Leão e os primeiros passos no mundo da música: «Comecei na quarentena»

Rafael Leão é muito mais que um jogador de futebol. Para além do talento inato que tem com a bola nos pés, é certo dizer-se que o avançado internacional português também tem jeito... para a música. A entrada no mundo artístico foi um dos temas da entrevista que concedeu à RDP África, para o programa 'Descontrair', onde o jogador do Milan explicou como de repente surgiu o 'Way 45'.

"O meu pai era músico, chegou a fazer algumas coisas, mas nada de muito relevante. O meu tio era DJ, por isso sempre tive música em casa. Comecei a cantar durante a quarentena. Vivo sozinho e de vez em quando visito a minha família. Durante esses dias não tinha nada para fazer, então escrevi muito - não sou propriamente uma pessoa que fala muito. Comecei a escrever, a escrever e a escrever para começar a juntar alguns instrumentais", atirou Rafael Leão, que já é um autor verificado no Spotify e conta com mais de 36 mil ouvintes todos os meses.





No YouTube, Rafael Leão soma mais de 35 mil subscritores, tendo sido o seu último single o mais visualizado até ao momento, com quase meio milhão de 'views'.

O episódio sai na íntegra apenas às 15 horas (horário de Lisboa) do dia 24 de dezembro.