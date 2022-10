«Rafael Leão eleva o nível da Serie A»: jornalista italiano 'rendido' ao avançado do Milan

Rafael Leão voltou a mostrar, este sábado, no triunfo (3-1) sobre o Empoli, o porquê de ser um dos jogadores mais influentes do Milan. O avançado internacional português foi opção inicial dos rossoneri no regresso aos campeonatos, depois da pausa internacional para os compromissos das seleções, e cumpriu o seu papel em grande estilo: uma assistência e um golo que sentenciou o resultado.

No final da partida, Fabio Caressa, jornalista da 'Sky Sports Italia', mostrou-se rendido à qualidade do atacante luso, colocando ainda dois nomes no mesmo patamar de qualidade do ex-Sporting. "Existem jogadores que elevam o nível do nosso campeonato e eu vou mencionar aqui três nomes: Rafael Leão, Kvaratskhelia e Milinkovic-Savic que, na minha opinião, a seguir a De Bruyne é o melhor médio a atuar neste momento", disse, em declarações citadas pela imprensa italiana.