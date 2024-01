Rafael Leão está de volta: avançado entra em 2024 com um golo... à Rafael Leão

Depois de um período de menor fulgor, que coincidiu com a recuperação de uma lesão e que levou mesmo a alguns assobios no último jogo , Rafael Leão está de volta aos golos. Diante do Cagliari , numa partida da Taça de Itália na qual entrou aos 70 minutos, o avançado fechou as contas da goleada do AC Milan aos 90'+1, com um golo que é quase como uma marca registada do português.